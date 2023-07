Han pasado 24 desde que Carlos Alcaraz se haya coronado como campeón de Wimbledon tras vencer a Novak Djokovic en la final. El tenista reconoce que "han sido unas horas muy bonitas" y que aún le "cuesta asimilarlo" "Tenía mucho trabajo que hacer y no me he parado a asimilar, a hablar con mi familia, con mi equipo de lo que ha ocurrido. Pero aún hasí ha sido muy emocionante" explica a RTVE.