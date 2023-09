Serbia es la primera finalista del Mundial de Baloncesto 2023. La selección balcánica se ha impuesto por 95-86 a Canadá y volverá a jugar una final mundial después de nueve años.

Liderados por un excelso Bogdan Bogdanovic, que anotó 23 puntos, los serbios acabaron con el sueño mundialista de Canadá, dirigida por el español Jordi Fernández.

Ahora, Serbia espera a Alemania en la final del domingo, después de que los germanos vencieran a Estados Unidos.

