Tras su medalla de plata en los Juegos de Río la selección serbia se perdió los de Tokio, pero este grupo de jugadores están decididos a que eso no se repita el año que viene en París. Aún no tienen asegurada esa plaza, pero hoy han dado un paso importantísimo. Y eso, a pesar de bajas en este Mundial como las de Nikola Jokic (MVP de las últimas finales de la NBA y de la liga regular en 2021 y 2022), Vasilije Micic (doble MVP de la final four de la Euroliga) o el alero del Barça Nikola Kalinic.

Quien con 18 puntos en la primera mitad (38-49 al descanso) tiró hoy del carro fue otro NBA, Bogdan Bogdanovic, que esta primavera firmó una extensión de contrato con los Atlanta Hawks por 68 millones de dólares hasta la temporada 2026/27.

No funcionó la receta con la que Lituania ganó a EE.UU Desde el arranque, los lituanos, que llegaban a cuartos de final invictos en el torneo y después de ganar a Estados Unidos, repitieron en su puesta de largo la fórmula que les sirvió para doblegar a los norteamericanos: triples. En el partido anterior anotaron los primeros nueve intentos desde el perímetro y ante los serbios los cuatro iniciales, con Tadas Sedekerskis doblando. Eso, sumado a la jerarquía de Jonas Valanciunas, con cinco puntos en el minuto de presentación, les permitió pisar el parqué con fuerza. Sin embargo, no es Serbia una selección que se deje deslumbrar fácilmente. Con Bogdan Bogdanovic al frente, anotando 8 de los 12 primeros puntos de su equipo, se limitó a fallar poco en sus ataques y esperar a que la efervescencia de su rival languideciera. Sucedió, como pasa muchas veces cuando hay "tripledependencia" o se fía gran parte del éxito al talento individual. Así, la alegría exterior de salida tornó en un 5 de 14 al descanso mientras Valanciunas solo era capaz de aportar dos puntos desde la línea de tiros libres en 19 minutos. Mientras, su rival seguía a lo suyo. Con un parcial de 4-10 igualó el partido y en su posesión inicial del segundo cuarto Serbia se puso por delante por primera vez, dando poso a esa ventaja ante una Lituania que solo sumó en tres minutos con un tiro libre. Poco a poco el combinado de Svetislav Pesic fue sumando rentas máximas a su favor. Primero fueron seis, luego siete, luego ocho, más tarde nueve... y acabaron siendo once puntos al descanso después de un arranque de genialidad de Bogdanovic, con cinco puntos y un triple de 10 metros sin respuesta en el otro aro (38-49, min.20).