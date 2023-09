Hace 6 años la Selección Española nos volvió a llevar a lo más alto del olimpo. Hasta la fecha, España es la vigente campeona del mundo y es el momento de revalidar el título. Del 25 de agosto al 10 de septiembre podrás disfrutar en RTVE Play y los diferentes canales de Televisión Española, de la 19ª edición de la Copa Mundial de la FIBA 2023, que se celebra en tres países: Indonesia, Japón y Filipinas.

Un total de 32 conjuntos nacionales se enfrentan para levantar el título: ser la mejor selección del mundo. Además, el torneo reparte 7 billetes directos para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024: los dos mejores equipos de América y Europa, exceptuando a Francia, clasificada como anfitriona, y los mejores de África, Asía y Oceanía, obtendrán una plaza. Como también los 19 billetes al Preolímpico del próximo año: uno para los mejores equipos de América, África y Asia que no hayan obtenido un cupo a París 2024, y los siguientes 16 mejores sin distinción de continente.

En el medallero histórico de la cita mundialista, Estados Unidos tiene en su poder un total de 12 medallas (5 oros, 3 platas y 4 bronces), seguido de Yugoslavia (10) y la Unión Soviética (8). El top 5 lo cierran Brasil (6) y España (2). La 'Familia' posee dos oros conseguidos en Japón 2006 y China 2019.

Más Mundial de Baloncesto en Teledeporte

Cada día tienes una cita en Teledeporte, pasar descubrir todos los entresijos de cada jornada del Mundial, a partir de las 19:00 horas. No obstante, si a esa hora no puedes seguir el programa, no te preocupes, RTVE Play es tu solución. Tras la emisión, podrás disfrutarlo en la plataforma de vídeos bajo demanda gratis y online. ¡Vive la Copa Mundo masculina de baloncesto de la en RTVE!