Mercado de fichajes

Según Fabrizio Romano, Juan Mata se unirá a un equipo conocido para el público español. El Vissel Kobe, club japonés donde ya militaron Andrés Iniesta y David Villa, estaría cerca de hacerse con los servicios del campeón del mundo en 2010.

“Juan Mata closing in on deal to sign with Vissel Kobe, here we go! Spanish world champion chooses J-League to continue his career ahead of other offers from the Middle East. ¿¿¿¿



Agreement imminent, here we go ¿¿ pic.twitter.com/51Klo900eh“