El domingo 3 de septiembre, a las 15.30 horas (hora peninsular), tiene lugar el partido de España y Canadá, en la segunda fase de la Copa del Mundo masculina de baloncesto 2023, que se celebra en Jakarta (Indonesia).

Primera derrota de España en el Mundial de Baloncesto 2023. Los de Sergio Scariolo tienen que ganar ante el combinado canadiense para continuar su camino en la cita asiática. A pesar de no empezar el partido ante Letonia con buen pie, la 'Familia' parecía tener encaminada la victoria tras un grandioso tercer cuarto. No obstante, los últimos minutos, los letones de Luca Banchi no se descolgaron en ningún momento de la pintura y revolvieron el encuentro con un luminoso a su favor: 69-74.

02.30 min Resumen del partido entre España y Letonia correspondiente a la primera jornada de la segunda fase del Mundial de baloncesto 2023. El Mundial de baloncesto, en RTVE.es

Como el conjunto nacional, Canadá hizo un pleno de victorias en la fase de grupos, encuadrada en el H con las selecciones de Letonia, Francia y Líbano. Los de Jordi Fernández ganaron con solvencia a estas tres plantillas: empezaron ante los galos con un 95-65, después llegó el turno de los libaneses (128-73) y cerraron la fase de grupos con un luminoso de 101 a 75 ante los letones. En su decimoquinta cita mundialista, 'The Road Warriors' tienen opciones a mejorar su posición en el ranking mundial de la FIBA. Hasta la fecha, el mejor resultado en un Mundial fueron los sextos puestos de Filipinas 1978 y Bogotá 1982.