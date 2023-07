A nadie se le escapa que Alex Morgan es una de las grandes jugadoras de la historia del fútbol. La delantera, un icono dentro y fuera del campo, ha sido uno de los rostros visibles de la evolución de su deporte.

La norteamericana lo ha ganado prácticamente todo en el mundo del fútbol. A sus 34 años, Morgan tiene la oportunidad de seguir haciendo historia con su selección. La atacante comparte el brazalete de capitana en la cita de Australia y Nueva Zelanda con su compañera Lindsey Horan, centrocampista del Olympique de Lyon.

La delantera del San Diego Wave afronta además el reto de colarse en el 'Top 5' de máximas goleadoras de la historia de los mundiales. Morgan, que cuenta con nueve tantos en la competición, deberá anotar al menos dos más para igualar a la brasileña Cristiane, a la alemana Wiegmann y a la china Wen.

