Yui pasó por todas las categorías de la selección japonesa de fútbol antes de llegar a la absoluta, participando con tan solo 15 años en el Mundial sub-17 del 2012 y siendo una de las estrellas de una generación muy esperada en suelo japonés.

Su primer gran torneo con la absoluta sería la victoria en la Copa Asiática 2018 donde lograron defender el título en una final ante Australia. La Copa del Mundo 2019 sería la competición de afianzamiento para la generación de transición que encabeza, con un gol nominado a los mejores del torneo y un desempeño de equipo mejor al esperado, a pesar de su salida en octavos, la selección nipona volvía a sonreír con esperanza.

“Scorer one of the great goals at the 2019 #FIFAWWC ��⚽️



It's time to wish Japan star Yui Hasegawa a very happy birthday ������#HBD | @jfa_nadeshiko | @maybe10_ pic.twitter.com/5KGGYsS7Q4“