Marta, una reina del fútbol que ya tiene heredera: Ary Borges

Las citas mundialistas están llenas de luces y sombras para la canarinha, durante la estadía de jugadoras históricas como Cristiane, Formiga y Marta, la selección absoluta de Brasil se ha acercado mucho al trofeo, mostrando compases de fútbol brillante en la Copa disputada en China en el 2007, donde lograron vencer a la eterna potencia Estados Unidos con gol de la '10'.

En el Estadio Hongkou de Shanghai pierden la final contra la Alemania de Birgit Prinz (con Silvia Neid como seleccionadora). Marta recibe el Balón de Oro y la Bota de Oro de la competición, además se lleva por voto popular el mejor gol del torneo, el tanto de la semifinal que suele ser la carta de presentación de todos los highlights de la Copa del Mundo y de su carrera.

Aquel torneo en territorio asiático es para muchos lo mejor que se ha visto de una selección sudamericana en una Copa del Mundo, Marta repetiría con otras generaciones muy buenos juegos decisivos en 2011 y 2019, pero la acumulación de talentos y la coincidencia de grandes momentos de aquel grupo ha sido difícil de igualar, incluso con una gran 'Brasileña de oro' como capitana.

“Simply stunning from Marta. ��



✨ One of the best #FIFAWWC goals ever? pic.twitter.com/4Y4W9dfnLO“