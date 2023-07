Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, Barcelona, 18 de enero de 1998) ha vuelto a la selección española femenina de fútbol tras el parón de 'las 15' y lo ha hecho con el objetivo de ser el timón del centro del campo en el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda y una de las jugadoras con mayor proyección ofensiva de la plantilla de la que dispone Jorge Vilda.

La canterana blaugrana suma 49 goles y 29 asistencias con el Barcelona y esta temporada ha anotado 14 goles siendo la mejor campaña en esta faceta desde que comenzó como profesional. Asimismo, con la camiseta de la selección ya tiene a sus espaldas 47 encuentros disputados donde ha perforado portería rival en 16 ocasiones siendo un fijo en los planes del entrenador en la sala de máquinas.

Será su segunda participación en una cita mundialista y lo hará con todos los galones del mundo para intentar llevar a España a los más alto. La catalana coincidirá en el césped con Alexia Putellas, compañera de equipo y con la que ha compartido 185 partidos en el Barcelona y también con Esther Gónzalez, otra de las futbolistas llamadas a ayudar en labores ofensivas.

Las nominaciones de una jugadora estratosférica

En 2021 fue nominada a los Premios 'The Best' y en 2022 estuvo entre las finalistas al Balón de Oro. En aquella temporada, Bonmatí ganó todos los títulos nacionales con el Barça y fue subcampeona de la Champions, además de ser escogida en el once ideal de la Eurocopa 2022 celebrada en Inglaterra.

00.20 min Aitana Bonmatí, candidata por primera vez al Balón de Oro

Toque, visión y mucha clase. Pocas palabras mejores para definir a Aitana Bonmatí, una centrocampista total que posee unas condiciones perfectas para ordenar a España, darle sentido al juego y colaborar en ataque. Todo ello ligado a una juventud (24 años) que le ha ayudado a ser una de las más destacadas del panorama nacional e internacional.

Bonmatí lleno el vacío que dejó la lesión de Putellas con la selección la pasada Eurocopa, y se ha metido entre las candidatas al Balón de Oro. La futbolista del Barça fue elegida mejor jugadora de la Champions que ganó la entidad blaugrana (máxima goleadora y segunda máxima asistente) y en la selección compartirán ataque para intentar erigirse como una de las duplas más letales del torneo.

Su 1.61 de altura juega a su favor. Ser una futbolista pequeña y ligera permite explotar atributos como la velocidad, el cambio de dirección o la explosividad. Ahí la catalana gana muchas situaciones que otras compañeras de mayor envergadura no pueden solucionar. No tiene capacidad para ganar una lucha cuerpo a cuerpo o balones aéreos, pero la cabeza y la anticipación le permiten ir dos pasos por delante de su contrincante.