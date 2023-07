Como nativa de Hanwell (oeste de Londres) y amante del fútbol, la vida temprana de Chloe estuvo llena de observar todos los equipos que la rodeaban en la capital inglesa. Sus inicios en el juego se remontan a las “jaulas” de Ealing, donde jugaba con sus cinco hermanos mayores, una experiencia que según sus palabras es parte de la jugadora que vemos hoy: “gracias a esos juegos tengo la creatividad, el físico y las habilidades para manejarme en espacios reducidos”.

“Me and @Rianna_Dean98 throwback to now ! Looking so young then #Instacollage pic.twitter.com/OueSxrRJv9“