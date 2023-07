Corría el 17 de diciembre de 2005 y un partido en Palencia, en categoría prebenjamines, fue testigo del debut de una de las mejores árbitras españolas, Marta Huerta de Aza. Tras este primer encuentro con el silbato, su progresión ha sido exponencial y no ha parado de cosechar éxitos. En el año 2017 ascendió a la ascendió a la máxima categoría del fútbol femenino, donde es una asidua en los encuentros de relevancia.

Ahora se está abriendo paso en las grandes citas internacionales. Su esfuerzo y constancia fueron recompensados en la Eurocopa femenina 2022 donde se convertía en la primera española en pitar en la máxima competición continental como árbitra principal.

Este viernes repetirá esta misma condición, pero en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023, en el partido China - Haití, a las 13:00 horas peninsulares.

“Es la máxima competición a nivel futbolístico, es algo a lo que todos aspiramos cuando empezamos en este mundo y vemos tan lejos que tenerlo ahora tan cerca. Pues, estoy contando los días para que empiece”, declara Marta Huerta de Aza para RTVE.es

Marta Huerta de Aza no va a ser la única representación del arbitraje español en Australia y Nueva Zelanda se suma a la lista la asistente Guadalupe Porras Ayuso. Y Alejandro Hernández Hernández junto a Juan Martínez Munuera completan la lista en el VAR. Estos últimos repiten cita mundialista tras su presencia en Mundial de Qatar 2022.

Conciliación y élite, ¿es posible?

Fuera del campo de futbol, también es maestra. Una profesión que estuvo compaginando muchos años fruto de la necesidad. “Si yo no arbitraba, no recibía ninguna percepción económica. Entonces no podía arriesgar a tener una lesión, estar enferma o cualquier cosa y no recibir nada”, matiza. Un oficio que abandonó en el momento que nació su primogénita, Valeria. “Decidí dejarlo porque si trabajaba, arbitraba y quería estar con mi hija no me salían las cuentas de las horas que tenía el día”.

Ella es un ejemplo de conciliación en la élite, y a pesar de expresar su preocupación por estar separada de su hija durante la cita mundialista, afirma que ha tenido mucha suerte con su familia. Ellos siempre han estado ahí para echarle una mano cuando ha tenido alguna designación.