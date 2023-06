GP de Austria | Verstappen domina los primeros libres

Max Verstappen marcó este viernes el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria. El neerlandés finalizó por delante de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Fernando Alonso se inscribió octavo en la tabla de tiempos y el otro piloto de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, fue quinto.

En la mejor de sus 30 vueltas, Verstappen firmó un tiempo de un minuto, cinco segundos y 742 milésimas, 241 menos que Sainz y con 270 de ventaja sobre el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc que, al igual que el piloto madrileño, firmó su mejor intento con el blando.

Alonso marcó el octavo tiempo de una sesión que discurrió sin grandes incidentes. Los Mercedes, en su habitual línea de no mostrar sus cartas en los primeros entrenamientos, finalizaron cuarto (Hamilton) y noveno (Russell).

A las 17:00h tendrá lugar la sesión de clasificación que determinará la parrilla de salida del domingo. Recordemos que el Gran Premio de Austria cuenta con formato sprint. El sábado se celebrarán la clasificación (12:00h) y la carrera al sprint (16:30h).

