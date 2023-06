En Bilbao, arranca el Tour de Francia este año. Desde 1992, que no empezaba en España. En ese caso, fue San Sebastián quien vio a los ciclistas subirse a la bicicleta y fue también el segundo Tour de Miguel Indurain. Bilbao siempre ha sido una ciudad de sucesos extraordinarios y no porque la gente del "Bocho" guste de acreditar sucesos o comportamientos imposibles que solo pueden suceder en su ciudad, no.

Hace cuarenta años, nada más y nada menos, que un joven Javier Clemente fanfarroneó delante de todos los grandes equipos de la liga, sobre el hecho de que su joven grupo de jugadores, a los que había dirigido desde casi infantiles, podía ganar la liga 82/83. Y la ganaron; ese año y al siguiente, y de postre, la final de Copa de 1984. ¡Un triplete! Como aún dicen con orgullo los componentes de aquel equipo: Athletic Txapeldun.

La peña, el Txistu, reunió el pasado 20 de abril en el Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao, a todos los componentes de aquella plantilla. A título privado, lo que aún da más mérito al empeño de la peña del Athletic. Fue un acto emotivo, vibrante y hermoso. Nostálgico, sí, pero muy merecido por parte de aquella generación que siente que quizá ha sido un poco olvidada por la directiva actual del club que, en plena celebración del 125 aniversario, apenas se ha acordado de ellos.

Habían pasado 27 años desde la última liga, la de los once aldeanos y aquel jovencísimo equipo, lleno de jugadores con una calidad y llegada a gol tremenda. Fueron capaces de superar al Valencia, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid y también, de ganar la liga en Las Palmas en una jornada final emocionante.

Por eso, invitamos al entrenador de aquel equipo, Javier Clemente. Al capitán, Dani Ruiz Bazán. Al gradísimo defensa, Andoni Goicoetxea. Y al conocido comentarista, Jaime Ugarte, reconocido seguidor del Athletic. Todos nos contarán cómo recuerdan aquel año, cómo ganaron aquel título y cómo jugaba aquel equipo. Gol a gol, jornada a jornada.

Os mostramos todos los goles. Bueno, casi todos, pues falta uno de Dani en el 3-2 al Barcelona de las últimas jornadas de liga. Incluso tendremos entrevistas y reportajes de la época sobre jugadores, árbitros y rivales. En fin, otro lujo más de Conexión Vintage.

Han pasado 40 años y la afición del Athletic no ha vuelto a celebrar más títulos. Vale la pena recordar lo que un día emocionó a muchos.