El centrocampista inglés Jude Bellingham ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Real Madrid, donde lucirá el dorsal 5, y ha asegurado que es su intención es "ampliar el legado" de ese número que ya lució Zinedine zidane, uno de sus referentes.

"Llevar el 5 es maravilloso por lo que admiro a Zidane, pero no intento ser cómo él. Soy difertente y me inspira. Estoy encantado de llevar ese número", señaló el jugador, de solo 19 años.

"Es un gran honor seguir sus pasos y llevar su número en el Real Madrid, lo respeto muchísmo", continuó Bellingham que, no obstante, quiere más.

"Intentaré ampliar el legado del número. Quiero estar al nivel de ese número", agregó antes de volver a remarcar que "Zidane ha sido el mejor, peor yo intento seguir mi camino".

"Soy un todocampista con un amplio abanico de capacidades"

El jugador inglés se definió a sí mismo como "un centracompista que puede hacer de todo"

"Soy un todocampista. Tengo un amplio abanico de capacidades y espero poder mostrarlo en el Real Madrid. Vay a intentar ayudar al equipo y seguir contribuyendo al éxito de este club", agregó.

Además, reconoció que lo que más le había impresionado hasta ahora fue la sala de trofeos.

“El momento más impactante ha sido pisar la sala de trofeos con las 14 Champions“

"Las 14 Champions estaban allí, ha sido algo apasionante. Ese ha sido el momento más impactante", desveló.

Asimismo, comentó que "el Real Madrid se merece tener un tíutulo todos los años" y aseguró que va a pelear por ganar la Liga y la Champions el próximo curso, ya que este no la han podido ganar.

Bellingham también se motró encantado de ponerse a las órdenes de Ancelotti: "he visto su historial, suys troifeos. Todo habla por si mismo y es una oportunidad increíble estar bajo el mando de uno de los mejores entrenadores del mundo".

��️⚽ ¡Así juega @BellinghamJude! ✨#HeyJude pic.twitter.com/WTyXYBjLUC

“— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023“

Por último, el centrocampista también comentó que va a interntar pegarse mucho a Modric y Kroos, de los que está deseando aprender, y aseguró no tener presión por el alto precio que se ha pagado por él (103 millones).

"Se que las expectativas reacaen sobre mis espaldas. Han ido creciendo año tras año y se cuál es el nivel que tengo que dar.... No me preocupa demasiado (el precio de su fichaje) La presión me ha seguido a todos los sitios desde joven y ya tengo experiencia para lidiar con esta presión", destacó.