Mendilibar: "La historia no gana partidos y los piropos tampoco"

El entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, ha advertido en la víspera de la final de la Europa League de que "la historia no gana partidos y los piropos tampoco", en respuesta a los precedentes del club en la competición y los reconocimientos que ha recbido a su labor.

"Cuando llego al club ya se habían pasado unas eliminatorias y no sólo es mi mérito. La historia está ahí y no miente, el club en esta competición, sobre todo en los últimos 20 años, ha sido el mejor equipo, y es verdad que aun estando mal, cuando llegas aquí la gente no se confirma sólo con hacer buenos partidos de liga y salvarse sino que la Europa League y Budapest estaban ahí aunque estuviesen lejos", ha dicho Mendilibar en la rueda de prensa de este martes.

De todos modos, el preparador vizcaíno no le dio importancia al historial del equipo en esta competición porque "es un partido". "Los dos estamos aquí con merecimiento, hemos llegado de diferente manera y para los dos será complicado ganar la copa", ha remarcado.

"No sé lo que puede pesar más, para mí es mi primera situación así, pero el presupuesto y lo demás no cuenta tanto, cuenta el estar acertado porque los errores se pagan en estos partidos y hay que intentar cometer los menos posibles", ha añadido.

Mendilibar se ha mostrado "agradecido" por los elogios de José Mourinho, pero ha insistido en que "la historia no gana partidos y los piropos tampoco". "La Roma es el rival más difícil porque está en la final. Sabemos como vamos a jugar, también como van a jugar ellos y en esa pelea en el campo veremos quién gana. Nuestra idea está clara y no la vamos a cambiar", ha comentado.

"Me es igual que se diga que somos favoritos, no pienso en eso, no le doy importancia a esas cosas. Las apuestas estarán de alguna forma, pero no quiere decir que vayamos a ganar o perder o que esa ventaja se vaya a traducir en campo. Yo trato de que los jugadores estén lo más tranquilos posibles y cada uno saque lo mejor", ha finalizado.