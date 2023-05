Roland Garros y Rafa Nadal, el torneo sin su rey

Roland Garros no será lo mismo sin su rey. El trono de la arcilla parisina quedará vacía esta temporada con la baja de Rafa Nadal tras confirmar los peores presagios: dejará el tenis hasta que se vea recuperado y 2024 será su último año como profesional. El dominador absoluto del segundo Grand Slam de cada año no podrá repetir la victoria de 2022 y puede que no volvamos a verle competir en lo que resta de temporada.

Por primera vez en dieciocho temporadas, desde que debutó en 2005, el 'major' francés ha tenido que borrar de su cartel al monarca de la tierra. La estatua de acero de más de tres metros inaugurada hace ya dos años en su honor será la única imagen que podremos ver del campeón en 14 ocasiones en París. Roland Garros es un torneo exquisito, pero es mucho menos torneo sin su presencia.

El ganador de 22 grandes llevaba desde enero sin poder competir y tenía previsto volver a las canchas de tenis en la gira de arcilla. Montecarlo no fue posible y luego vino Barcelona, Madrid y Roma. Finalmente, el balear ha confirmado que su cuerpo no le permite estar en óptimas condiciones para competir y su regreso tendrá que esperar. Solo ha disputado cuatro partidos en este 2023, desde que cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia frente el estadounidense Mackenzie McDonald.

Una baja y tres derrotas Con 36 años y por primera vez en 18 ediciones, Nadal no formará parte del cuadro principal del torneo ni estará presente en el segundo 'major' de la temporada. En catorce de ellas salió vencedor. El jugador español ha ganado en París 112 partidos y solo ha hincado la rodilla en tres ocasiones. En 2009 conoció por primera vez el sabor de una derrota en la pista rojiza de París cuando, en los octavos de final, el sueco Robin Soderling se impuso en cuatro mangas (6-2, 6-7, 6-4, 7-6) y cerraba un paseo triunfal de cuatro temporadas consecutivas alzando la Copa de los Mosqueteros. Para la segunda hubo que esperar seis años y no podía ser ante otro rival: Novak Djokovic le ganaba en cuartos de final de 2015 y además, repetiría fórmula en semifinales 2021. Tres veces. El resto, un idilio infinito. Soderling acaba con el rey de Roland Garros

El amor inquebrantable entre Rafa y París El amor inquebrantable de Rafa con la ciudad del amor comenzó en 2005. Llegó a París con 18 años y logró el título, en la final contra el argentino Mariano Puerta. Como señala EFE, Nadal fue segundo tenista en la historia en ganar Roland Garros en su primera participación después del sueco Mats Wilander, añadiendo este Grand Slam a los trofeos obtenidos semanas atrás en Montecarlo, Barcelona y Roma. Las tres ediciones siguientes también las ganó. En todas venció en la final al suizo Roger Federer, para el que Roland Garros se convirtió en un 'major' maldito y el duelo con Nadal en un cara a cara con pinta de clásico. En 2009 cayó ante Soderling, pero el tiempo le dio la opción de revancha un año después. En la final de 2010 arrolló al esncandinavo para coronarse en París por quinta vez y sin ceder un solo set. Nadal, primero del mundo y V de París RUBÉN HERAS Volvió a frustrar a Federer en la final de 2011 y a Djokovic en la del 2012. Selló su octava corona en 2013, ante su compatriota David Ferrer, y la de 2014 de nuevo ante el jugador serbio. Su segunda derrota en Roland Garros fue en 2015, cuando atravesó su peor momento y estuvo dos temporadas, esa y la siguiente, sin vencer en París. Fue eliminado en los cuartos de final por Djokovic y en 2016 se retiró. No llegó a jugar la tercera ronda. Federer: "Nadal juega mejor contra los mejores y lo demostró hoy" RTVE.es/EFE Una nueva racha de cuatro trofeos consecutivos asentaron otra vez a Rafael Nadal como el mejor de la historia sobre arcilla. En 2017 se impuso al suizo Stanislas Wawrinka, en 2018 y 2019 al austríaco Dominic Thiem, que llegó a ser considerado como su heredero. Pobres de nosotros. En 2020, en plena pandemia, se impuso a Novak Djokovic con el que perdió una temporada después, en 2021, su última derrota, en las semifinales. Recuperó su dominio Rafael Nadal en 2022. Eliminó al canadiense Felix Auger Aliassime en octavos, a Djokovic en cuartos y a Alexander Zverev en semifinales. El alemán se torció el tobillo y tuvo que abandonar el partido. Después, el español arrolló en la final al noruego Casper Ruud. La historia se paralizó en 14 entorchados y, de momento, tendrá que esperar un ratito más. Roland Garros merece un último baile a su lado y Rafa hará todo lo posible por dárselo.