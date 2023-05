Rafa Nadal no jugará Roland Garros, que se disputa a partir del lunes. El campeón de 2022 no podrá defender su corona, tal como ha anunciado en rueda de prensa este jueves desde su academia en Manacor (Baleares). Pero, además, "el año que viene intuyo que será mi último año", ha dicho.

[Rafa Nadal y su idilio con Roland Garros, en RTVE Play]

El tenista español aún no se ha recuperado de la lesión en el psoas ilíaco, que se produjo en enero. "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado en un primer momento", ha afirmado

“��Rafa Nadal anuncia que no jugará #RolandGarros ... ¡¡Ni durante los próximos meses!!



��"No es una decisión que tomo yo, es una decisión que toma mi cuerpo" pic.twitter.com/AD04PwbqE2“ — Teledeporte (@teledeporte) May 18, 2023

Nadal perderá de esta forma los 2.000 puntos que defendía en el torneo de la 'Copa de los Mosqueteros', que ha levantado en 14 ocasiones.

Por debajo del 'top 100' por primera vez en 20 años El manacorense ocupa actualmente el puesto 14 del ranking ATP con 2.535 y sin esos 2.000 se quedaría por debajo del puesto 100 por primera vez en casi 20 años. Lo que no parece aún cercano -a menos a corto plazo- es la retirada, a pesar de que el anuncio el día anterior de su rueda de prensa hiciera saltar todas las alarmas. “��Nadal anuncia que será su último año



1⃣"Este es mi objetivo: parar para encarar mi último año de carrera con las garantías de poder disfrutarlo" pic.twitter.com/2t2dHK0oQG“ — Teledeporte (@teledeporte) May 18, 2023 A sus 36 años y arrastrando todo un historial de lesiones, Nadal quiere seguir compitiendo al menos un año más y confía en volver a las pistas "a final de año e intentar jugar la Copa Davis". Su objetivo final, nunca mejor dicho, es afrontar la temporada 2024 como la última de su carrera y competir en los torneos que le gusten. El año que viene, además, es año olímpico, con los Juegos de París en el horizonte. "Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", han sido sus palabras.