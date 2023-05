Es oficial. Rafael Nadal no jugará Roland Garros, su competición por excelencia. En 2005, el manacorí levantó por primera vez su Copa de los Mosqueteros ante Mariano Puerta, convirtiéndose en el octavor tenista español en conseguirlo. 17 años más tarde, se coronó con su 14º trofeo en el torneo parisino, cuando se impuso al noruego Ruud y se coronó como el campeón más veterano en la historia del grande francés. París y el Stade Roland Garros ya lloran la pérdida que han sufrido tras la ausencia del Rey de la tierra batida en la que será su 127º edición. Aunque, esperan con ansia su regreso en 2024.

“Rafa,



We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.



Hoping to see you next year in Paris �� pic.twitter.com/lTN3GExBFo“