Dicen que a la tercera va la vencida. Al menos eso intentarán demostrar Barcelona o Real Madrid el domingo en Kaunas. Ambos equipos han disputado una final en los últimos 2 años, pero ambos han caído ante el Efes. Tras dos finales perdidas por un equipo español, lo que sabemos, es que alguno de los dos tendrá la oportunidad de hacer bueno el dicho. Lo que aún desconocemos es quién de los dos será el finalista de una semifinal muy abierta.

Enfrente, en esta Final Four de Kaunas, también sabemos a ciencia cierta que no estará el Efes, vigente bicampeón, si no que el otro aspirante al trono europeo será una batalla entre uno de los históricos de la Euroliga como es el Olympiacos contra un novel en estos lares como lo es el Mónaco.

Real Madrid - Barcelona, una semifinal con tintes a revancha El Clásico de la liga española también lo está empezando a ser en la semifinal de la Final Four. Este es el segundo año consecutivo que se verán las caras, con el precedente de la victoria madridista el curso pasado (86-83). Esta victoria cambió en cierta medida la dinámica de los duelos entre catalanes y madrileños, puesto que tras una gran racha de triunfos consecutivos del Barcelona, tras esta victoria el Real Madrid también consiguió la Liga Endesa. Este año la dinámica viene siendo muy parecido a la del año pasado a estas alturas, aunque el cambio más recalcable respecto al anterior está en el banquillo balcno. Chus Mateo se enfrenta a su primera Final Four ante Sarunas Jasikevicius, un habitual en el último lustro. El lituano sigue contando con Laprovittola y Mirotic como principales estiletes y su desempeño será clave para el devenir del partido. Para el Real Madrid, lo más primordial es saber cómo detener a las dos referencias blaugranas. Para parar a Laprovittola tiene algo más de refuerzos, con Williams Goss o Hanga, pero los dos principales emparejamientos de Mirotic, como son Deck y Yabusele, están fuera por lesión y sanción, respectivamente. En ataque, dependerá de la clarividencia del Chacho, cada vez más a tono, y de un Dzanan Musa que tiene la oportunidad de consagrarse del todo como uno de los mejores jugadores de Europa. Para el Barcelona, clave será sacar faltas a Tavares y poder sacarle de la zona con tiros de sus pívots, como suelen hacer Vesely y Sanli. Si el caboverdiano encuentro su sitio en la zona y además, consiguen encontrarle en ataque, el Real Madrid se muestra muy cómodo. Además, en ataque, necesitarán abrir el aro desde lejos y encontrar buenos tiros para Abrines y Kuric, con más importancia aún si cabe tras la lesión de Higgins que ha terminado con su temporada. La carencia de un ala pívot puro más allá de Randolph por parte del Real Madrid, abre además una vía más para hacer daño de los blaugranas, el robote ofensivo, ya que Tavares no podrá sostener solo a un equipo que de habitual suele ser muy agresivo en esta situación de juego. Un Clásico muy abierto en el que el Barcelona buscará su segunda final en tres años y el Real Madrid su segunda final consecutiva.