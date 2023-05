El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes ha atendido a RTVE a dos días de la final de la Copa del Rey frente a Osasuna. Asegura que el conjunto blanco "ha cambiado el chip" después de los tropiezos ligueros que le han costado la segunda plaza y ha aprovechado también para hacer una defensa de su compatriota, Vinicius Junior.

Según Rodrygo, es normal que Vinicius pueda "perder la cabeza" por todo lo que le pasa en los partidos y asegura, incluso, que hasta "los árbitros siempre le están molestando".

"Él (Vinicius) tiene mucha paciencia. Siempre le están diciendo cosas. A él los árbitros siempre le están molestando. Pero está mejorando y sabe que tiene que tener más paciencia", comentó a TVE.

"Él es buenísimo, pero tampoco podemos quitar la culpa de los árbitros. Vemos todo lo que hacen en los partidos. Es un poco complicado estar ahí siempre paciente. Yo entiendo a Vini", agregó.

"Tenemos mucha calidad para cambiar el chip"

Por otro lado, Rodrygo comentó que "todos estamos cabreados" después de la derrota liguera frente a la Real Sociedad, pero agregó que "ya estamos más tranquilos y enfocados" en los partidos que vienen: la final de Copa del Rey y las semifinales de Champions contra el Manchester City.

"Las cosas no salieron como nos gustaría. Tenemos mucha calidad para cambiar el chip y lo estamos haciendo. Estamos muy centrados. Tenemos una semana y media muy importante por delante", destacó.

Asimismo, se mostró satisfecho por haberse ganado un puesto en el once inicial del Madrid: "Ahora estoy entre los 11 y quiero seguir ahí. Siempre es mejor salir desde el principio".

Rodrygo también alabó la gestión de Ancelotti a quien definió como " muy buen entranador y muy buena persona".

"Cuando empezaba en el banquillo, él siempre me tranquilizaba y me decía que me iba a llegar el momento", agregó.