Hoy jueves 20 de abril tiene lugar el estreno de Carlos Alcaraz en el Torneo Conde de Godó 2023, frente al español Roberto Bautista. El partido se celebra en la Pista Rafael Nadal, pista central.

Estreno con sabor a victoria. Carlos Alcaraz ha ganado en dos mangas (6-3, 6-1) al portugués Nuno Borges, número 79 del Ránking ATP. Lo hizo con un duelo donde no se notó la inactividad del murciano tras su lesión en Miami. Lo que le obligó a Alcaraz no disputar el Masters 1000 de Montecarlo. El número 2 no le dio opción al luso con una primera manga que solo tuvo emoción al final con un break de Borges con un 5-2 de marcador. En el segundo set, el español lo cerró en apenas una hora de juego.

02.22 min Resumen | Conde de Godó | Alcaraz saca su mejor repertorio ante Borges

Bautista se clasificó para la tercera ronda del ATP 500 de Barcelona al vencer de una manera cómoda a Bernabé Zapata Miralles en dos sets, 2-6 y 2-6. El castellonense cuajó un partido muy completo ante un rival que no estuvo a mejor mejor nivel.