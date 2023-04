En su momento, Arda Turan fue un jugador superclase mundial en los años en el Atlético de Madrid. Tanto, que llegó al FC Barcelona como uno de los jugadores del momento. Hasta que empezó el declive de su carrera. Salió del club azulgrana cedido al Basaksehir turco y ni siquiera volvió a Barcelona: durante su siguiente etapa en Turquía fue condenado por la Fiscalía turca por delitos de amenaza, acosos sexual y llevar armas sin licencia, estuvo sancionado 16 partidos por empujar a un linier, fueron habituales las críticas por sus problemas de peso y un sinfín de polémicas más hasta ser expulsado del Galatasaray en julio de 2022 y retirarse en septiembre de ese mismo año. Pues bien, sólo seis meses después, el Eyüpspor, de la división de plata turca le ha cedido la dirección del equipo.

El Atlético - Barça de Copa fue un partido convulso. Lo peor, el momento en el que Arda Turan, minuto 48, lanzó la bota al asistente. Gil Manzano no expulsó al jugador, le mostró tarjeta amarilla. No habrá sanción para Arda porque en el acta no se refleja agresión.