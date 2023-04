Ancelotti: "Quiero cumplir mi contrato, me gustaría quedarme en el Real Madrid"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Real Valladolid en la Liga. El técnico italiano volvió a ser cuestionado sobre su posible salida del Real Madrid para dirigir a la selección de Brasil.

El preparador blanco mostró su deseo de cumplir el año de contrato restante, aunque se abrió la puerta a la selección brasileña confesando que "le encanta" el interés y que le hace "ilusión" el proyecto. "Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me da mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir", aseguró.

Su objetivo, cumplir su contrato Carlo Ancelotti reiteró que su primera opción es continuar en el Real Madrid y que su objetivo es cumplir el contrato que le vincula al conjunto blanco hasta junio de 2024. "La realidad es bastante sencilla: tengo contrato y quiero cumplirlo. Me gustaría quedarme en el Real Madrid, me gusta este club", manifestó el técnico italiano. Sobre la posibilidad de reunirse con el presidente de la Federación brasileña, Ancelotti aseguró no ser reacio a esta opción: "No conozco al presidente de la Federación brasileña, si quiere hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo", declaró.