El inicio del Mundial de MotoGP no ha ido nada bien para Marc Márquez (HRC). El piloto español aspira a desbancar a las Ducati y a Francesco Bagnaia este año, pero ha comenzado con una caída tras un incidente que le ha costado una posible lesión, una sanción segura y las críticas de compañeros de profesión.

Márquez embistió al portugués Miguel Oliveira en la carrera de este domingo, lo que le costó la caída a ambos y una sanción para cumplir en el próximo GP de Argentina con una doble vuelta larga. Ambos fueron atendidos en la clínica del circuito.

"Para mí lo más importante es que Miguel está bien, hoy otro piloto se ha caído por culpa mía, por un error mío, y me ha sabido muy mal, le he pedido disculpas personalmente y se las vuelvo a pedir aquí, pido disculpas a todo su equipo y también a los aficionados portugueses porque era su gran premio, pero evidentemente no era mi intención cometer ese error y que acabara la carrera de esta manera", lamentó Márquez.

“First of all I want to say that I am very sorry to Oliveira, his team and the Portuguese fans because it was his race. I did a really big mistake today, of course it was not my intention to have this happen, my intention was not even to overtake Martin at that point,“