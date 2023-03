Así las cosas, tanto Marc Márquez como el equipo Repsol Honda han decidido que el ocho veces campeón del mundo "se pierda la próxima prueba del Campeonato del Mundo para centrarse plenamente en su recuperación y llegar a las próximas citas en las mejores condiciones posibles".

“After successful surgery to repair the broken first metacarpal in his right hand, Marc Marquez will miss the second round of the 2023 MotoGP World Championship.



