La nueva España sub-21 de Santi Denia se estrena con victoria ante Suiza

La selección española sub-21 de Santi Denia se ha estrenado con victoria (3-2). Los goles de Rodri y Riquelme por partida doble fueron suficientes para superar a Suiza en un duelo liderado por el futbolista del Girona que salto al campo para darle la vuelta a un marcador que estaba siendo injusto por lo visto sobre el césped almeriense.

Rodri igualó el partido al borde del descanso tras el tanto inicial de Ndoye y posteriormente, Iremi puso de nuevo por delante a los helvéticos con un penalti cometido por Miranda, pero Riquelme, con dos zarpazos, le dio la victoria a España en la nueva era de Santi Denia al frente del banquillo nacional.

Riquelme le da la vuelta al marcador tras el gol de Iremi

El segundo tiempo se inició con una ocasión inmejorable para la selección española. Abel Ruíz recibía dentro del área, el delantero se giraba, pero su disparo se iba a las nubes con todo de cara para poner por delante a los nuestros. El propio delantero español tuvo otra nueva oportunidad de anotar el segundo con un disparo cruzado en el segundo palo que obligaba a Keller a atrapar la pelota en dos tiempos.

El duelo iba a cambiar en el 63 con un penalti de Juan Miranda por empujón. Imeri no fallaba desde los once metros ante Agirrezabala y volvía a poner cuesta arriba el partido con una Suiza que no había demostrado tanto como para llevar dos goles. Santi Denia introdujo a Gila para agitar la coctelera, pero los minutos avanzaban y España no era capaz de crear peligro en la meta suiza.

No obstante, España consiguió igualar el partido de nuevo con un disparo de Riquelme al primer toque. Gran jugada por banda izquierda de Camello que cede para el futbolista del Atlético de Madrid y este la envía al fondo de las mallas para impartir justicia en el luminoso a falta de trece minutos para el final.

La remontada iba a ser completa con un nuevo gol de Riquelme. El atacante español probaba fortuna con un golpeo en banda izquierda que tocaba en un defensor y se introducía en la portería de Suiza para darle la vuelta a un marcador que no reflejaba lo visto sobre el césped del estadio del Almería.