La Volta a Catalunya 2023 abre su 102º edición con un cartel de lujo y casi la mitad del recorrido por terrenos montañosos. Serán tres jornadas marcadas por alta montaña, una más de lo habitual que se repartirán entre las jornadas 2, 3 y 5.

“Les digo algo? Estos últimos días en Colombia han sido una chimba. Después de algunos altibajos, sigo con la mentalidad de volver a mi mejor versión. Saben por qué? He tenido la ayuda de mucha gente (familia, equipo, amigos, doctores). No soy Supermán, pero quiero inspirar gente. pic.twitter.com/UwyOaGbU62 “

Carapaz, Geraint Thomas, Adam Yates...

Llega la hora de la verdad para Richard Carapaz (Education First) que afrontará su primer reto con el equipo estadounidense. El Education First quiere de él que sea el líder indiscutible para afrontar las grandes pruebas. Adam Yates (UAE) tendrá una oportunidad de oro para demostrar que no es sólo el mejor gregario para Pogacar, sino que también es capaz de liderar al equipo en las pruebas que no esté el esloveno.

La expectativa con el regreso de Bernal es total pero, por si acaso, INEOS se ha reservado el derecho de llegar con las garantías que puede ofrecer Geraint Thomas por si el colombiano no cumple con su rol.