Son los dos mejores ciclistas del momento: Annemiek van Vleuten y Tadej Pogacar "frente a frente". En las últimas semanas hemos tenido sendas entrevistas en exclusiva, ya disponibles en RTVE Play.

Aprovechando la ocasión le hemos hecho la misma entrevista empezando por la opinión que se tienen el uno del otro y acabando por unas cuantas otras preguntas entre lo cilcista y lo personal. Te recomendamos ver el vídeo porque casi merece tanto lo pena lo que dicen como el cómo lo dicen, pero si eres de los que prefiere que te lo den por escrito, aquí te dejamos un resumen.

El duelo entre Alberto Contador y Andy Schleck en el Tourmalet durante el Tour de Francia de 2010 siempre quedará en la retina de Pogacar: "Seguro que era del Tour, porque en Eslovenia no televisan otras carreras... No sé, quizá el Contador vs Andy Schleck, peleando entre ellos."

Una película

Pogacar reitera sus gustos por el mundo de fantasía histórica y su película favorita es: "El Señor de los Anillos.... Sí, tengo un montón de películas. Me encanta el cine."

Van Vleuten reconoce que la suya "no es muy buena" aunque esté reconocida como una de las películas más icónicas de la historia del cine: "No debería decirlo pero soy una gran fan de 'Pretty Woman'..... Sé que no es la mejor película pero la he visto muchas veces, especialmente con mi familia y la disfruto mucho." confiesa la neerlandesa.