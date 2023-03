El Tour de Francia de 2024 finalizará fuera de París en un hecho inédito en su historia, por la celebración de los Juegos Olímpicos en la capital francesa. El Tour acabará en Niza con una contrarreloj, algo que no ocurría desde 1989.

Hace 35 años el estadounidense Greg Lemond dio la vuelta a la general en la crono final por delante del francés Laurent Fignon, por solo ocho segundos, un suspense al que el Tour no se ha aventurado desde entonces.

En esta ocasión, será una crono para escaladores, con 35 kilómetros que comenzarán en Mónaco y que incluyen un ascenso al puerto de la Turbie, 8,1 kilómetros al 5,6 % de desnivel medio, con su cima a los 12 kilómetros, antes de afrontar un ascenso a parte del Col d'Eze, apenas 1,6 kilómetros al 8,1 %.

“�� #TDF2024 - Stage 21

�� Monaco - @VilledeNice ��

�� 35.2 km



⏱ The riders will have to make the best of La Turbie and Col d'Eze.



⏱ Pour ce chrono final, les coureurs affronteront La Turbie, le Col d'Eze avant de plonger sur Nice et la Place Masséna. pic.twitter.com/no5NszL0cR“