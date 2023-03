Hablar de la presencia de la mujer en los medios de información deportiva sigue siendo referirse a un 'techo de cristal'. Las mujeres no solo generan cada vez más noticias, sino que estas van acompañadas de éxitos que, paradójicamente, no se ven reflejadas en la misma medida que las noticias generadas por deportistas masculinos.

En 2017 rtve.es se puso en contacto con la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Clara Sainz de Baranda por su tesis tesis Mujeres y deporte en los medios de comunicación: estudio de la prensa deportiva española (1979-2010).

Entonces el 'techo de cristal' era de tan solo un 5% de noticias protagonizadas por mujeres. En la actualidad "ha crecido un poco. Si antes era un 5% de la información deportiva ahora estamos en torno al 8%".

"Pero ese 8 no quiere decir que haya más mujeres deportistas en la prensa especializada, es que hay más fútbol. Fútbol femenino, me refiero. El bádminton, la halterofilia, la natación… ha bajado mucho la información relativa a eso. El tenis, está súper bajo y eso que en estos últimos años hemos tenido dos números uno", añade no obstante.

Aunque tampoco deja de lado que el fútbol arrastra consecuencias positivas: "Está bien porque han hecho el convenio colectivo y eso al final arrastra a otros deportes. Pero no nos podemos quedar ahí. No todo el deporte femenino puede ser fútbol".

Sainz de Baranda afirma que el aumento de la información sobre mujeres deportistas ha aumentado en los medios tradicionales, pero en internet y redes sociales no: "Ahí sigue habiendo muchísimo sexismo. Titulan barbaridades con tal de lograr el 'click'".

"Recuerdo una noticia en la que hablaban del ruido que hacía una tenista al golpear la pelota y lo titulaban algo así como ‘Tenis o Sexo’, pero ¿cómo que sexo? ¡Que barbaridad es esta! Si de lo que está hablando es del ruido que hace cuando le da a la pelota. Eso es inadmisible", detalla.

00.52 min Annemiek van Vleuten, satisfecha por la repercusión del ciclismo femenino en los últimos años

Además, la profesora incide en la "infantilización" en el tratamiento que sufre el deporte practicado por mujeres en comparación de sus homólogos masculinos, poniendo como ejemplo a la selección española femenina de baloncesto. "Hablamos de la lista de Mondelo sin dar un solo nombre de las jugadoras. Sería impensable algo así en la selección masculina".