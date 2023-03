La menstruación afecta al menos una vez al mes a cada mujer deportista. Una condición que, en algunos casos, influye directamente en su participación en competiciones. Hablamos con la atleta olímpica, Marta Pérez sobre un tema tabú aún para muchos. Cómo es entrenar y competir con la regla.

“Una cosa que ocurre todos los meses no se tiene en cuenta“

"Muchas mujeres compiten con la menstruación, hacen deporte con la menstruación y entrenan cuando les toca. La inmensa mayoría de las deportistas durante un cuarto del mes, por lo menos, están con la regla, antes de que les venga o se les acaba de ir" explica la atleta.

En un mundo tan controlado, Pérez denuncia que no hay una planificación en cuanto a la historia menstrual de las deportistas. "En un ámbito en que se mide la frecuencia cardíaca, cuántas horas has dormido, lo que has descansado... Una cosa que ocurre todos los meses no se tiene en cuenta y lo gestionamos de cualquier manera" denuncia la atleta.

Competir con calambres por la menstruación Y afecta. Competir con la menstruación puede perjudicar directamente a la condición con la que afrontan algunas atletas sus competiciones. Existe el caso de la atleta británica Dina Asher-Smith, que durante el Campeonato Europeo de Atletismo sufrió unos calambres durante la prueba de los 100 metros que fueron decisivos para que quedase última en la final. Nada que ver con su actuación un par de días después, cuanto se coronó con la medalla de plata en los 200 metros. Marta Pérez conoce esa situación aunque admite que la sintomatología es muy diferente en cada mujer y en el momento de forma en el que esté: "En comparación con otras no soy de las que mas me afecta. Hay ciclos en los que apenas te enteras, no tienes una sintomatologia que te afecte y otros en los que me afecta más a nivel animico". “Para mí no es una anécdota, para mí es una putada“ Pérez revela que el Mundial de Pista Cubierta de 2022 le coincidió con su proceso mentrual. "Me encontré muchísimo peor de lo que me esperaba. Para mí no es una anécdota, para mí es una putada." Sin embargo, durante su prueba en los 1.500 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 "también estaba sangrando y me salió de lujo" admite. Marta Pérez, novena en 1.500m con récord olímpico de la keniana Kipyegon

Desconocimiento en un mundo muy masculinizado La atleta intenta analizar por qué no se tiene en cuenta el proceso menstrual de las deportistas. "No sé si es tanto desconocimiento o que no se quiere hablar de ello. Los estamentos superiores, entrenadores y médicos, son un mundo muy masculinizado. No sé si es tanto un tabú o que se ignora." "Intentas explicárselo a tu ambiente masculino y te dicen "esque el mes pasado no te pasó eso"" La comunicación con los entrenadores, dice Pérez, apenas existe en los primeros años. "Cuando empecé, a la edad que me vino la regla, no estaba profesionalizado. Yo era una chica que iba al instituto y corría. Cuando me pasó eso lo hablaba con mis compañeras de entrenamiento, pero no lo he hablado con un ambiente más allá en el ámbito deportivo" refiriéndose a sus entrenadores, explica. "Intentas explicárselo a tu ambiente masculino y te dicen: 'es que el mes pasado no te pasó eso'. Ya, es que afectan de distinta manera a mi nivel de estrés, de cortisol..." cuenta Marta que cree que, incluso ya a nivel profesional, en los ámbitos masculinos infinidad de veces las deportistas tienen que soportar comentarios desde el desconocimiento: "Nos dicen 'intenta que no te toque en la competición'. Ya, pero es que muchas veces competimos dos y tres veces al mes, así que en algún momento te va a tocar".