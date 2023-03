Si alguna vez te has querido disfrazar de súper heroína, si alguna vez te has exigido ser perfecta y hacer lo que se espera de ti, si alguna vez te han dicho que no podías hacer algo porque era cosa de hombres... Estás en el sitio correcto, porque desde Playz te vamos a proponer nuestros contenidos más feministas para que te descubras, te liberes, aprendas y, sobre todo, para que veas lo que quieras. Arrancamos con nuestros contenidos de ficción.

Drama ¿Te suena lo de compartir piso? ¿Esperar el finde con ganas para salir y liarla parda? ¿Dejarlo con el novio y salir a olvidar al ex? Pues si todo eso te suena y tienes ganas de revivirlo one more time, Drama es tu serie. Y de drama tiene que la prota se queda embarazada y tiene que descubrir quién es el padre, pero sin ser esto Mamma Mia a la española. Eso sí, con dosis de humor canalla igual que en tu grupo de amigas. Drama Mira ya el capítulo 1 de 'Drama' La vida de África es un desastre, pero todo se complica cuando se queda embarazada y no sabe de quién... Ver ahora

Antes de perder “Estoy harta de ser perfecta y hacer lo que se espera de mí” Si tú alguna vez has pronunciado esta misma frase no puedes dejar pasar Antes de perder. Una comedia en forma de road movie en la que dos mujeres (Esther Acebo y Mariam Hernández), que a priori no tienen nada en común, se alían para salir de la monotonía de sus vidas. Y es que donde esté una buena anécdota de amigas, que se quite todo lo demás. Antes de perder Capítulo 1: Hemos terminado Ver ahora

Yrreal ¿Imaginas enfundarte en un traje de súper heroína para averiguar donde está la hermana desaparecida de tu compañera mientras la policía te persigue? Pues eso es Yrreal, el ansia de justicia y la obsesión de venganza de dos jóvenes dividida en seis capítulos o comprimida en una peli, por si eres más de maratones o ver de chill una película. Yrreal Punto de no retorno Enfundarse en un traje de héroe de cómic y secuestrar a un sospechoso de asesinato no es la mejor idea, pero Lucía y Elena cometen un error tras ot... Ver ahora Y como ya hemos tenido suficientes maratones, vamos con los documentales y las entrevistas en exclusiva.

GRL Power Si lo tuyo son los documentales, te presentamos la serie documental GRL Power. Cinco capítulos de diez minutos cada uno con protagonistas de distintos ámbitos que van desde la literatura al boxeo, pasando por la música, la dirección e ilustración. Cinco mujeres únicas que lucharon por lo que querían hasta hacerse reconocer y en Playz tenemos sus testimonios. GRL PWR Bad Gyal Ver ahora

Iconos Ellas tenían a Marilyn Monroe, Beyoncé o Chavela Vargas. Nosotras las tenemos a ellas: Jedet, Alba Reche, Villano Antillano, Chica Sobresalto o Lola Indigo. Y sí, son nuestros iconos, los iconos de la generación Z. Ahora puedes disfrutar de estas entrevistas íntimas de cada una de ellas para conocerlas más a fondo y si es posible, admirarlas todavía un poco más. Iconos Playz Villano Antillano: "A las personas trans no les compete educar a las personas cisgénero" Ver ahora

Danz ¿Quién no ha intentado hacer twerk alguna vez? (Ya sea en el espejo de casa o en medio de la discoteca, pero seguro que lo has intentado). Y es que el twerk libera a través de la danza, empodera y a las personas que lo practican les ayuda a reencontrase consigo mismas. La serie documental Danz trata de quitarle el estigma a este baile. Te explican sus orígenes y viene con una masterclass incluida de Lirios Pastor, la precursora del género en Valencia. ¿A qué esperas para ponerte el capítulo? Danz Twerk Sandra Kroes y Lirios Pastor nos enseñan a bailar esta danza que actualmente tiene tantos seguidores. Sus orígenes están ligados a la comunidad LGT... Ver ahora

Llámalo X: Señores y señoros “Hay muchas formas de ser un hombre y sentirse hombre”. Y sino que se lo digan a Noemí Casquet, la periodista y divulgadora estrella sobre sexualidad. Conocida en redes como “Mama Casquet”, tiene un programa en Playz y creemos que también es conocimiento saber cómo son los hombres y qué piensan del feminismo. Esto es Llámalo X: Señores y señoros. Llámalo X Señores y señoros Nunca ser hombre había sido tan diverso. Las mujeres hemos ido conquistando espacios. El feminismo le debe mucho a mujeres que pelearon por sus der... Ver ahora

Las Ninyas del Corro Si lo tuyo es el rap o el hiphop y te llevan toda la vida diciendo que eso es de hombres, esta entrevista te pertenece. Así que siéntete libre de disfrutar con cualquier tipo de música y más si es con Las Ninyas del Corro. 03.01 min Las Ninyas del Corro: "Estamos cansadas de que nos encasillen en el hiphop femenino y no en el hiphop general"