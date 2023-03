19:21

El técnico ponderó a Rodrygo en la rueda de prensa previa y apunta a titular después de disponer de minutos contra el Barcelona tras superar una lesión muscular. Ancelotti no fue tan claro con Ceballos, con quien se mostró esquivo tras no darle minutos, 14 partidos después, en el clásico. El centrocampista afronta un partido especial por su pasado bético, pero las palabras de 'Carletto' no hacen prever que vaya a salir de inicio.