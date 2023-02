Pasada la hora de partido en Dortmund, tras un córner a favor del Chelsea en el que Havertz mandó el balón a la madera (había fuera de juego de Joao Félix pero Gil Manzano acertó al dejar seguir), Karim Adeyemi recogió el rechace apenas unos metros más allá de la frontal del área de su propio equipo. Hasta entonces desaparecido en el partido, se reencontró con la pelota recogiéndola con un control perfecto, se giró y con casi 70 metros por delante se lanzó a una carrera en vertical en la que solo Enzo Fernández intentaba cerrarle el paso. Ya llegando a la otra área dejó atrás al argentino con un tremendo cambio de ritmo y autopase y, una vez ya ante Kepa, le mandó al suelo con otro recorte y empujó el balón a puerta vacía.

Un buen Joao Félix no tuvo el premio del gol

Si Adeyemi apenas participó pero decidió el partido, Joao Félix hizo un partido muy completo pero lo que le faltó fue el gol. Lo rondó en varias ocasiones, la más clara en el minuto 37 del primer tiempo, cuando envió el balón al larguero. Hasta el descanso dominaron los locales pero las mejores ocasiones fueron visitantes, casi siempre con alguna intervención del portugués. Luego el Chelsea fue mejor, incluso con el gol en contra. No se pareció al equipo dubitativo de las últimas semanas en la Premier y buscó la portería contraría con fe y lucidez hasta el final. Incluso Koulibaly tuvo una clara ocasión que salvó Emre Can bajo palos, con Kobel ya batido, pero se le negó el gol, como a su equipo toda la noche, como a Enzo en un tiro a la escuadra ya en el descuento que salvó el portero suizo. Deberán intentar remontar en Stanford Bridge pero, por lo visto hoy, no les faltan argumentos para intentarlo.