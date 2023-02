El multimillonario gasto mercado de fichajes que ha firmado la Premier League y las supuestas irregularidades que la misma liga ha denunciado sobre el Manchester City han preocupado a la prensa económica británica.

Bloomberg y The Financial Times han mostrado su profunda preocupación por la salud financiera de la Premier debido a la burbuja que se está creando entorno a ella por el extenso gasto que están realizando clubes, además de la brecha que se está creando entre clubes que reciben dinero del exterior y los más humildes.

"Lo que preocupa es cómo este gasto repercute en el resto de la pirámide futbolística. Sube el listón para todos, presionando a los clubes más pequeños para que se extiendan y no se queden atrás. Sin un benefactor con mucho dinero que cubra las pérdidas, es un camino arriesgado para los equipos más débiles económicamente", dice el artículo de Bloomberg.

Ambos artículos coinciden: el problema viene por el dinero externo que está llegando a la Premier, cuyos clubs se han convertido en un juguete para los ricos , principalmente llegados de estados como Arabia Saudi o Abu Dabi y que hacen que el rendimiento económico de las inversiones en el fútbol no sea una prioridad . Estos excesos caen en cascada sobre el fútbol modesto, que no tiene un respaldo económico para responder a las pérdidas.

Eso sí, a la hora de analizar esas cifras hay que tener em cuenta que en los últimos mercados de fichajes LaLiga no ha realizado ningún gran desembolso por un 'megacrack '. El propio Financial Times reconoce que si jugadores como Kylian Mbappé o Jude Bellingham (valorado en 110 m) cambiasen de competición en los próximos meses estas proporciones cambiarían sustancialmente. Y echando la vista atrás, en la temporada 19/20 ese gasto en fichajes de la Premier comparado con el de LaLiga era menos del doble , en una temporada en la que em la competición doméstica española se realizaron traspasos como los de Antoine Griezmman (Atleti > Barça, 120m), Eden Hazard (Chelsea > Real Madrid, 115 m), Joao Félix (Benfica > Atlético de Madrid , 127 m) o Frenkie De Jong (Ajax > Barça, 86m)

Evitar el colapso, como el del Bury FC

El riesgo de colapso es real, indican ambos artículos, y la preocupación ha aumentado después de la investigación que ha abierto la Premier sobre el City, dejando en evidencia la falta de controles efectivos que poseen. "Mientras suene la música, hay que levantarse y bailar", dice Matthew Brooker, jefe de opinión de Bloomberg. Pero ¿qué ocurrirá cuando la música deje de sonar?

La preocupación de Brooker viene sobre todo a raíz de la quiebra y desaparición del histórico Bury, equipo de tercera división, fundado en 1885, que tuvo un impacto fuerte en la economía local. "La idea es impedir que los equipos vivan por encima de sus posibilidades en busca de la gloria", explica The Financial Times para defender los controles financieros en las grandes ligas europeas.

"El fútbol no es sólo una industria. Los clubes son más que empresas: son instituciones sociales, parte del tejido de las comunidades y bienes culturales y patrimoniales.", dicen Josh Noble, jefe de Deportes del Financial Times y Samuel Agini, y periodista de negocios deportivos del Financial Times,