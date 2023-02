Joan Laporta ha hecho balance de los dos años que lleva como presidente del FC Barcelona, comenzando con un respetuoso minuto de silencio por la memoria del exjugador, Marcos Alonso (padre de Marcos Alonso, defensa del FC Barcelona), fallecido este jueves a los 63 años. "Lo sentimos mucho porque era una persona a la que queríamos mucho" ha lamentado Laporta.

"Podemos decir que hemos salvado al Barça de la ruina económica, sí, pero lo hemos hecho con decisiones valientes. Hemos conseguido beneficios y superavit, que hacía cuatro años que no lo conseguíamos" ha informado con orgullo el presidente del Barça.

¿Por qué el Barça no puede inscribir jugadores?

"Este verano seguiremos excedidos de masa salarial y ya veremos si podemos hacer alguna inscripción. El año que viene aún tenían contrato Piqué y Griezmann, eso ya son 90 millones de coste menos. No queremos desprendernos de jugadores importantes y queremos intentar convencer a la Liga de que nos deje hacer inscripciones , siempre con nuestro compromiso de bajada progresiva de la masa salarial y ajustándonos a los parámetros que marca la liga".

"Hemos vendido por 250 millones. Continuamos con el límite salarial excedido, algo que no se puede arreglar en dos temporadas. Eso provoca que la Liga nos aplique unas reglas muy restrictivas. Cada vez que superabamos una, la Liga nos cambiaba las normas para que no hagamos otra vez un exceso. Eso es un tira y afloja que nos complica mucho".

El máximo mandatario culé señala a la Liga con la que, dice, existe un "tira y afloja" para que el club catalán no vuelva a excederse tanto en la masa salarial.

A partir de ahí el presidente ha recalado en halagos por el compromiso de todo el primer equipo de fútbol, con dedicatoria especial en su entrenador, Xavi Hernández. "Siempre se ha mostrado agradecido con la Junta por haberle hecho un equipo competitivo y conociendo las limitaciones que nos pone la Liga con los fichajes. No debemos escatimar en agradecimientos a Xavi y a su staff."

El presidente ha incidido en la importancia del último título logrado por el Barça, la Supercopa de España, y ha reiterado el objetivo principal del equipo para esta temporada: La liga. "De momento tenemos la Supercopa, que la valoramos por cómo la hemos ganado y por cómo la hemos competido. Tenemos un equipo unido que está generando ilusión, buen juego y compromiso con el equipo " y reitera: "nuestra prioridad este año es ganar la Liga, lo he dicho muchas veces".

Las críticas de Matías Messi y la posible vuelta de Leo

Sobre las críticas y desprecios que el hermano de Leo Messi, Matías Messi, en las que menciona el propio Laporta, el presidente ha restado importancia a esas palabras: "ya se ha disculpado y ya está". Y sobre el posible regreso del astro argentino al Barça: "Fue muy triste todo como acabó. Es obvio que Messi es patrimonio del Barça, y en ese sentido estamos orgullosos de haberle tenido. No me hagais hablar de Messi, porque pertenece al PSG y no quiero comentar nada sobre jugadores que son, en este momento, de otro club".