Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que parece que ya les han condenado, en respuesta a las acusaciones de la Premier League, que asegura que el club inglés ha cometido más de un centenar de irregularidades financieras en la última década.

"Lo primero que pienso es que parece que ya nos han condenado", dijo este viernes Guardiola en rueda de prensa. "Es como cuando lo de la UEFA. Ya estábamos condenados", recordó el español haciendo referencia a la sanción de la UEFA con dos años sin participar en competiciones europeas que fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

"El club demostró que éramos completamente inocentes. Ya sabéis de qué lado estoy". recalcó.

"Tenemos la suerte de vivir en un país donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece que ya nos han sentenciado. Lo que vaya a pasar a partir de ahora, no lo sé. Creo que tenemos buenos abogados y que vamos a defender nuestra posición. Ya veremos lo que decide un juez y lo que decide la Premier League", aseveró Guardiola

Guardiola confirma que no se va pese a las acusaciones

El técnico del Manchester City confirmó que no se va pese a las acusaciones y que quiere quedarse "más que nunca". "No me voy, eso te lo puedo asegurar. Quiero quedarme más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero ir", dijo Guardiola en rueda de prensa.

El español renovó en noviembre su contrato con el City, ampliando su acuerdo hasta el verano de 2025.