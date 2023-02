Guardiola, en mayo de 2022: "Si el City me miente, me iré"

Tras la denuncia de hoy por parte de la Premier League sobre más de un centenar de presuntas irregularidades financieras del Manchester City entre 2009 y 2018, muchos se han acordado de una declaraciones de Pep Guardiola la pasada primavera: "¿Por qué defiendo al club y a la gente? Porque trabajo con ellos. Y cuando hay alguna sospecha o alguien les acusa de algo, pregunto: 'Háblame de esto'. Y ellos me dicen: 'Fue por esto y así'. Y confío. Porque les dije: 'Si me mentís, al día siguiente no estaré aquí'", afirmó el técnico citizen en mayo de 2022.