Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo

El Real Madrid fue el último en colarse en los cuartos con una remontada excepcional en el estadio de La Cerámica de Villarreal. Los de Ancelotti remontaron un 2-0 en la última media hora.

Este resultado favorable puede hacer cambiar una dinámica de resultados que estaba presionando en exceso tanto a jugadores como a cuerpo técnico, especialmente tras la derrota en Supercopa a manos del Barça.

A pesar de que no está siendo la mejor temporada para el cuadro madrileño, el Atlético se está mostrando solvente en la competición del KO . Los rojiblancos ganaron al Oviedo la pasada ronda (0-2) y al Levante (0-2) con el mismo resultado demostrando que van en serio en este certamen. Después de varias temporadas sin superar la barrera de cuartos, los pupilos de Simeone se han plantado entre los ocho mejores con goles y solidez defensiva.

El ganador de diez Copas del Rey ya no disputa competición europea y puede centrarse tanto en Liga como en Copa para intentar disputar Champions la temporada que viene y, porque no, alzarse con un título que no gana desde hace nueve años (2013) cuando ganaron al Real Madrid en la prórroga (1-2) en un partido con emoción hasta el final.