Aún hay esperanzas de ver a Nairo Quintana compitiendo en las mejores carreras ciclistas del mundo. A pesar de que los rumores señalaban una posible retirada antes de cumplir los 33 años, el ciclista colombiano ha comparecido en su país ante los medios de comunicación para asegurar que no va a colgar la bici inmediatamente, a pesar de no contar con equipo y de no competir desde el mes de julio.

El que fuera el abanderado del renacimiento del ciclismo colombiano y el corredor con más trofeos del ciclismo colombiano se ha mostrado firme a la hora de salir al paso de las especulaciones: "Voy a seguir batallando por competir, por seguir en la bicicleta hasta que mi mente y mi cuerpo pueda. Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad", ha manifestado.

El que fuera segundo clasificado en el podio final del Tour de Francia con tan solo 23 años y liderara un sueño amarillo en España y Sudamérica, que anhelaba convertirse en el primer colombiano que luciera el maillot amarillo en los Campos Elíseos de París ha llegado a conformar un palmarés envidiable (tres podios en el Tour, 2013 y 2015, un Giro de Italia en 2014 y una Vuelta a España en 2016). Acumula muchos kilómetros pedaleados —por su precoz llegada a la élite— y muchos días alejado de su familia. Sin embargo su situación se ve precipitada por un suceso que ocurrió hace meses.

"He respetado las reglas y el juego limpio. Voy a seguir batallando por competir, por seguir en la bicicleta hasta que mi mente y mi cuerpo pueda", ha indicado.

Todo comenzó durante el pasado mes de agosto, días antes de comenzar la Vuelta a España. El día que la UCI descalifica a Quintana del Tour 2022, despojándole de su sexto puesto en la general, no solo le dejaba sin tomar la salida de la ronda hispana sino que condenaba ya su futuro.

Su positivo por tramadol acarreaba descalificación, pero no sanción al no ser una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (se espera que la AMA se una próximamente a la UCI en su prohibición del citado analgésico). Sin embargo, el Movimiento por un ciclismo creíble (MMCC) al que pertenecen la mayoría de los equipos no ve con buenos ojos su incorporación al ciclismo World Tour desde ese 17 de agosto.

"Aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor, mi palmarés me avala. Quiero volver a competir, ponerme un dorsal... lo necesito porque la competición está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para estar concentrado en el deporte", advierte.

Se rumoreó con su regreso a la que fue su casa, al Movistar Team español, pero el equipo telefónico arrancó su temporada sin contar con Quintana. Más tarde sonó con fuerza su posible incorporación al equipo italiano Team Corratec para ser el líder en el Giro de Italia 2023 para el que va a ser invitada la squadra. Las esperanzas del fichaje las despejó el director, Serge Parsani, en la revista Mundo Ciclístico: "Fue un ofrecimiento de su representante, pero nosotros somos un equipo pequeño que no tiene la capacidad financiera para tener un corredor como él y luego hay muchos obstáculos. En diciembre nos hemos inscrito al MPCC a petición de ASO y hoy por hoy resulta difícil el acuerdo".

El que fuera director del US Postal de Lance Armstrong, Johan Bruyneel, fue un paso más allá en su podcast La Movida: "Sé de primera mano que la organización del Tour (ASO) ha presionado a equipos interesados en Nairo para que no lo contraten. Esos equipos necesitan una invitación para correr la ronda gala, por lo que lo que la decisión es obvia. Si contratan a Quintana, no van al Tour".