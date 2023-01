Al Attiyah (Toyota) y Carlos Sainz (Audi) siguen peleando en su duelo personal por el Dakar 2023. En la jornada de hoy, el catarí ha demostrado ser el rey de las dunas y la arena imponiéndose en la batalla con una ventaja de 1'57" sobre el español y sigue ampliando su ventaja para repetir 'touareg' este año. El actual campeón continúa cuajando un Dakar redondo y si graves problemas.

La buena noticia para Sainz ha sido la posición de su compañero Stephane Peterhansel (Audi), a 3'44" de Al Attiyah, lo que permite al español recortar posiciones conel francés, aunque sigue fuera del podio, en cuarta posición, a 34'52" de Al Attiyah, líder.

Por el momento las posiciones y los tiempos son provisionales, por lo que entran en juego las posibles sanciones a los pilotos.

Sebastien Loeb (Prodrive) ha sido el peor parado de los favoritos. El francés ha perido casi 20 minutos a su llegada con respecto al líder debido a un accidente y sufre su primer revés en esta edición del Rally.

“�� @SebastienLoeb was driving for the podium but he crashed in the last kilometres and had to change a wheel, losing nearly 20 minutes. ��#Dakar2023 pic.twitter.com/6sBE9E6CwS“