La organización del Rally Dakar 2023 anunció este jueves la modificación de las dos siguientes etapas, la sexta y la séptima, debido al mal tiempo y la lluvia caída estos últimos días sobre Al Duwadimi.

"Con la lluvia de los últimos días inundando el vivac de Al Duwadimi, no será posible recibir a la caravana del Dakar. Los programas deportivos para las etapas 6 y 7 han sido modificados en consecuencia por los organizadores del Dakar", anunció la organización.

“⚠️ MODIFICATION OF STAGES 6 AND 7



��️ With the rain on the last few days having flooded the Al Duwadimi bivouac, it will not be possible to welcome the Dakar caravan.

The sporting programmes for stages 6 and 7 have therefore been modified accordingly by the Dakar organizers.�� pic.twitter.com/1FRA4BoF05“