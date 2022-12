A Carlos Checa parece haberle picado el gusanillo del Dakar. El campeón del mundo de Superbikes en 2011 repite por segundo año consecutivo su participación en el rally más duro del mundo en la categoría de coches. Lo hará junto a otro expiloto de motos, Marc Solà. "Por mi parte estoy a tope. Creo que están las bases mucho mejor que el año pasado para hacer un mejor Dakar, empezando por la experiencia" dice el expiloto de MotoGP.

Para Solà es un privilegio disputar el Dakar 2023 junto a Carlos y augura que se entenderán bien. "Creo que podemos hacerlo bien, venimos del mismo mundo, hablamos el mismo idioma... Podemos entendernos muy bien".

¿Hacer el Dakar en motos?

Dos pilotos de motos disputando el Dakar en la categoría coches... ¿Serían capaces de rizar el rizo y presentarse al rally en la categoría de motos? Juntos nos explican el por qué de su decisión de hacerlo en coches.

Checa tira de memoria para recordarnos incidentes pasados. "Hice algunos rallys, me apunte al Rally Mertzouga y me di una hostia que no sabía si estaba en China o en Australia. A nivel competitivo sabía que yendo en moto era imposible estar delante y eso es lo que me apartó: el riesgo y la imposibilidad de competir a alto nivel".

"Sin embargo en coches es diferente. El riesgo lo puedes asumir, son cuatro ruedas, ya volqué el año pasado pero ahi pude ir a mi límite. Y el riesgo me cuesta verlo. En este aspecto tengo la posbilidad de correr como nunca y con menos riesgo que en la moto." explica el campeón de Superbikes.

Solà coincide con su compañero y relaga el mundo de las motos para sus ratos libres: "Por mucho que tenga la oportunidad de correr en moto diria que no. Una vez haces el paso, lo he disfrutado, lo he vivido, la moto la tengo apra estar por casa, correr con los amigos... Pero en un Dakar, una vez haces el paso y el peligro ya queda apartado."