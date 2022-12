Carlos Sainz, triple campeón del Dakar, afronta su decimocuarta participación en el rally más duro del mundo con la ambición del primer día. La palabra que más ha repetido durante esta entrevista a RTVE ha sido "ganar", a tan sólo dos semanas de que de comienzo el Dakar 2023.

"La ambición, como no podia ser de otra forma, es ganarlo. Cuando lo has ganado lo unico que te motiva es volverlo a ganar. Si me sobra algo es imaginación, es esa pasión, ese es sueño de conseguir los objetivos. De pequeño soñaba con correr, soñaba que iba a hacer un Mundial y mi sueño hoy por hoy es ganar el cuarto Dakar".

01.11 min Carlos Sainz se prepara para disputar su decimocuarto Dakar

"Nos nos consideramos favoritos" Con un Audi RS Q e-tron híbrido (tres motores eléctricos y uno de combustión) y renovado, 'el Matador' se quita presión de encima, pese a entrar dentro de las quinielas de favoritos: "No nos consideramos favoritos, de ninguna manera. Yo creo que esos son los que han ganado el año pasado". 01.11 min Así es la evolución del Audi de Carlos Sainz para el Dakar 2023 -- Ver ahora Eso sí, Sainz es consciente y señala un 'hándicap' del que disponen: "Sabemos que tenemos esos 100 kilos de más, pero pensamos que nuestro coche puede con esos kilos de más y, a pesar de llevar todos la misma potencia que el resto, queremos creer que vamos a ser lo suficientemente competitivos para poder luchar por la victoria."