El Mundial de fútbol en Catar, que este domingo llega a su fin con un encuentro entre Argentina y Francia, se ha convertido en uno de los más controvertidos de los últimos años. A la polémica por las malas condiciones laborales bajo las que supuestamente se habrían construido los estadios en el país árabe, se han unido las reivindicaciones por los derechos LGTBI y de las mujeres.

Uno de los gestos más sonados ha sido el intento de varias selecciones de llevar un brazalete arcoiris con el lema "One Love" durante los partidos para protestar contra la prohibición de la homosexualidad en el país árabe. Presionadas por la FIFA, ninguna lo hizo a excepción del capitán de la selección inglesa, Harry Kane, lo que le valió una tarjeta amarilla nada más comenzar el encuentro. El capitán y portero de la selección alemana, Manuel Neuer, quiso emular el gesto y dijo que asumiría la sanción, aunque finalmente no lo hizo por la advertencia de la FIFA de sanciones deportivas.

Los alemanes sí consiguieron protestar tapándose la boca con las manos para denunciar la censura en el Mundial. Antes de que comenzase el evento, el presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, salió al paso sobre las polémicas sobre el país, aunque de una forma poco habitual. "Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante", dijo, además de criticar la "doble moral" de occidente y la "hipocresía" hacia Catar.

02.58 min Qatar 2022, un Mundial señalado por la vulneración de los derechos humanos