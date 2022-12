Qatar 2022: Stéphanie Frappart, primera mujer en arbitrar en un Mundial masculino

Esta noche, en el Costa Rica-Alemania, la árbitra francesa Stéphanie Frappart se convertirá en la primera mujer que dirige un partido del Mundial masculino. "Cuando me enteré la emoción fue enorme, no me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial", dijo la colegiada en declaraciones distribuidas por la FIFA.

A sus 38 años, Frappart es la primera mujer en arbitrar un partido de la liga francesa, de la Liga de Campeones y de la Eurocopa y ahora sumará un nuevo hito al estar al frente de un partido del Mundial masculino en Catar 2022.