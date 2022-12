La federación portuguesa ha anunciado que Fernando Santos, de acuerdo entre ambas partes, deja de ser el seleccionador nacional tras ocho años en el cargo. La despedida se produce después de que la Seleçao cayera en cuartos de final ante Marruecos. Con Santos en el banquillo, Portugal alcanzó su mayor logro: la Eurocopa de 2016. La federación ha acompañado el comunicado con un vídeo de agradecimiento y con una imagen en la que el ya exseleccionador recibe una gran foto suya enmarcada como obsequio de manos del presidente del organismo rector del fútbol luso, Fernando Soares Gomes.

“Um ¿¿¿¿¿¿ histórico. ¿¿ Obrigado por tudo, Mister. ¿¿ #VesteABandeira



A historical ¿¿¿¿¿¿. ¿¿ Thank you for everything, Coach. ¿¿ #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB“