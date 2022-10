Además, la Federación Australiana de Fútbol también ha emitido un comunicado en el que reconoce que si bien Catar ha implementado "reformas legislativas y tiene progresos significativos", espera que las autoridades del país cumplan con la promesa de garantizar la seguridad de la comunidad LGTBI+ después del Mundial.

“Football Australia’s purpose is to bring communities together through football and our participation at this year’s FIFA World Cup Qatar 2022™ is no exception.https://t.co/tGyJDc12tC“