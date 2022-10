Real Madrid y FC Barcelona se ven las caras por primera vez de carácter oficial en la temporada, el escenario es el Santiago Bernabéu y en juego está mucho más que el liderato de la Liga.

Ambos equipos llegan empatados a 22 puntos en la clasificación, pero cada uno vive un momento emocional muy distinto.

El empate ante el Inter de Milán en el Camp Nou ha dejado al borde del abismo al equipo catalán en la Champions League y abocado a jugar otro año la Liga Europa. Un duro golpe que espera revertir todo lo posible ante los de Carlo Ancelotti, más sólidos hasta el momento, pero en un tramo donde su brillantez futbolística no está reluciendo tras lo visto en sus últimos partidos y el pasado martes ante el Shakhtar.

00.27 min El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que "no" firmaría ganar este domingo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu sin jugar bien, además de indicar que el tropiezo ante el Inter en Liga de Campeones no les afectará porque el Clásico es "el partido en el que menos importancia se da al partido anterior".

El conjunto madridista sabe que puede estar ante una oportunidad no sólo de hacerse con el liderato, que ahora mismo comparten, sino de alargar el mal momento en un vestuario blaugrana del que ha desaparecido algo el estado de felicidad de principio de temporada.

A nivel deportivo, será un Clásico que se perderán dos piezas claves en cada bando como son Thibaut Courtois y Ronald Araujo, aunque ambos bandos ya llevan tiempo lidiando con estas ausencias, y que servirá para ver probablemente en acción a dos de los mejores '9' de Europa, que vivirán su Clásico particular.

Karim Benzema se perdió el último partido entre los dos equipos y espera ofrecer su mejor versión días antes de, parece, recibir el Balón de Oro y de coger impulso en una temporada en la que no ha comenzado tan inspirado de cara a puerta, con sólo cuatro goles, que no marca desde el 28 de septiembre y que todavía no lo ha hecho en el Bernabéu.

En cambio, todo lo contrario sucede a un Robert Lewandowski, que ya suma 14 tantos entre Liga y Champions y que será la mejor arma visitante en un campo donde sólo ha marcado una diana, de penalti con el Bayern en los cuartos de la máxima competición continental de 2017. El polaco no participa tanto de todo el engranaje como el francés, pero en el área, donde los de Ancelotti flojean un tanto, está demostrando que es letal.

00.21 min Ancelotti: "No quiero inventar nada en el Clásico. El año pasado lo intenté y me dieron un palo" -- Ver ahora

Xavi Hernández tiene dudas, sobre todo atrás, donde recibió la buena noticia de la vuelta de Jules Koundé, al que ahora debe decidir dónde coloca. El de Terrassa puede colocar al francés en el lateral ante la presencia de Vinicius y volver a confiar en el criticado Gerard Piqué y Eric García en el centro o probar con Frenkie de Jong, o situarle junto al internacional. Si esto sucede, Marcos Alonso y Jordi Alba pelearían por un puesto en el lado izquierdo, y Alejandro Balde y Sergi Roberto, por el derecho.

El técnico catalán, muy experto en lo que son y significan estos partidos y que podría optar por una defensa de tres centrales, parece tener mucho más claro el resto del equipo titular, con Sergio Busquets, Pedri y Gavi en el medio, aunque podría surgir la opción de De Jong por el andaluz, y Ousmane Dembélé, un tormento para la zaga madridista hace unos meses, y Raphinha, autor del golazo en Las Vegas, en los extremos.